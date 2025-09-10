Se reúnen con diputados; analizan reformas básicas

Con el propósito de mantener un diálogo abierto sobre las reformas prioritarias para el país y reiterar el compromiso de legislar con responsabilidad, transparencia y visión de futuro, una comitiva de legisladores del H. Congreso de Tamaulipas encabezada por el presidente de la JUCOPO, Humberto Prieto Herrera, se reunió con integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en el marco del fortalecimiento de la coordinación legislativa.

Como parte de la delegación tamaulipeca participaron cerca de 20 legisladores locales, entre ellos Carlos Enrique Cantú Rosas Villarreal, Olga Juliana Elizondo Guerra y Blanca Araceli Narro Panameño, de los grupos parlamentarios de Morena y del Partido del Trabajo.

El diputado Prieto Herrera, subrayó que la delegación acudió a la Cámara de Diputados para mantener un diálogo abierto sobre las reformas prioritarias para el país, además de reiterar el compromiso de legislar con responsabilidad, transparencia y visión de futuro.

Prieto Herrera informó que el Congreso de Tamaulipas fue el primer Congreso local en firmar un convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el objetivo de incorporar el enfoque de la Agenda 2030 en el trabajo legislativo.

Asimismo, destacó que el Poder Legislativo estatal obtuvo la certificación ISO 9001, lo que garantiza calidad en los procesos internos y administrativos.

Uno de los temas centrales abordados fue la renovación total del Poder Judicial del Estado, hecho sin precedentes en el país, que comenzó con una iniciativa presentada por el titular del Ejecutivo estatal, Américo Villarreal Anaya, y que culminará el próximo 30 de septiembre con la toma de protesta de las nuevas juezas y jueces, Magistrados y Magistradas electos democráticamente, quienes iniciarán funciones el primero de octubre.

Durante su intervención, el diputado federal Carlos Cantú rosas Villarreal destacó la importancia de alinear las prioridades legislativas federales con la agenda estatal para continuar impulsando políticas públicas en beneficio del pueblo de Tamaulipas.







