Prorrogan el pago único para autos modelo 2011

Prorrogan el programa de pago único para vehículos modelo 2011 y anteriores con débito de pago de engomados y placas. El plazo que debía terminar el último de septiembre, se amplió hasta el 31 de diciembre del 2025, se informó en la Oficina Fiscal del Estado de Reynosa.

De esa manera, los automovilistas que estén en esa situación, tendrán tiempo suficiente para poder aprovechar las facilidades que está otorgando el gobierno de Tamaulipas para que quienes tengan adeudos por ese concepto, se pongan al corriente pagando menos dinero. Así, quienes tengan vehículos modelo 2010 y anteriores, cualquiera que sea su adeudo, solamente pagarán $3,990.00 y para tener acceso a ese programa, deberán tener su licencia de manejo vigente.

Con medidas como la señalada se está apoyando la economía de los automovilistas que tengan vehículos con esas características y que tengan pendientes de pago engomados y cambio de placas, dijo Humberto Valdés Richaud, titular de la dependencia estatal.