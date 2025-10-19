Solicitan entornos para personas con autismo

Diputados Juan Carlos Zertuche y Mayra Benavides Villafranca, de Movimiento Ciudadano, presentaron una iniciativa para ampliar la capacitación y sensibilización hacia prestadores de servicios en sectores como turismo, cultura, gastronomía y deporte, con el fin de crear entornos inclusivos para personas con autismo.

Dicha propuesta adiciona una fracción IV Bis al artículo 16 de la Ley estatal para la Atención, Protección e Inclusión de las Personas con la Condición del Espectro Autista, obligando a las Secretarías de Salud, Bienestar Social y del Trabajo a implementar programas de capacitación.

Al respecto Zertuche indicó, "que ninguna persona con autismo sea excluido del derecho de disfrutar de una vida en la comunidad no se trata de un gesto simbólico se trata de una propuesta con rostro humano que responde a una realidad urgente y cotidiana que muchas familias en Tamaulipas viven en silencio, las filas niños y personas adultas dentro del aspecto autista, enfrentan barreras que no están en leyes pero si en las calles en los restaurantes en los parque y los espacios públicos, barreras invisibles como el rechazo, la incomprensión, y la falta de sensibilidad institucional; Queremos un Tamaulipas empático, donde todas y todos puedan participar y disfrutar plenamente de la vida social y cultural"