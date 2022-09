Prende alarma escolar: Amenaza de tiroteo en la Escuela Múgica

"Venimos a hacer la vigilancia por la alarma de tiroteo que trascendió; a verificar si el personal necesita apoyo, pero no quieren hablar"

"Venimos a hacer la vigilancia por la alarma de tiroteo que trascendió; a verificar si el personal necesita apoyo, pero no quieren hablar", relataron los elementos uniformados a EL MAÑANA.

La presencia de los policías fue constante a través de recorridos, y durante éstos también se observó a padres de familia que acudieron a pedir información.

Los supuestos chats que se filtraron a través de las redes sociales indicaban que un alumno de tercer año tenía todo preparado para hacer un tiroteo en la escuela.

"Andan diciendo que uno de tercero armará un tiroteo, y la neta, no está padre, y lo digo por si acaso, ya que ustedes están abajo; no sabemos quién es. Había dicho que ya tenía todo", escribieron.

Luego indicaron que sería a consideración de los padres de familia el enviar o no a los estudiantes. "Ya llegó el mensaje a varios grupos y los maestros no sabemos nada, sólo lo que nos han dicho ustedes. Lo dejo a criterio de sus papás el acudir mañana o no".

Mientras tanto, la respuesta de los estudiantes se enfocaba a que se cancelaran las clases.

FUE UN RUMOR

La contestación de la preparatoria surgió después de las 11:00 horas a través de un comunicado que firmó el patronato educativo, y donde se afirmaba, todo fue un rumor. "Sabemos dónde surgió el rumor e investigamos al responsable de dichas aciones; se aplicará el reglamento para quien resulte responsable de haber difundido un rumor que daña la tranquilidad de la comunidad escolar y se aplicará la máxima sanción para que esto no vuelva a ocurrir".

Apenas el pasado lunes un estudiante de 15 años de este plantel falleció electrocutado al tener contacto con unos cables de alta tensión que se encontraban bajos en la calle Río Frío, una de las principales rutas de los menores.

Pero sobre este tema no hay un posicionamiento de la institución.

