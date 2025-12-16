Amenazan agricultores con protestas masivas

Amenazan productores de granos volver a protestar en carreteras y aduanas el miércoles 17 de diciembre, si después de una reunión que sostendrán representantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano hoy martes en la ciudad de México no hay respuesta favorable en la demanda de precio justo para sorgo, maíz y trigo.

Lo anterior fue informado por Gabriel Armendáriz Escobedo, presidente del Comité Campesino Municipal de Reynosa, quien reitera que la petición que se está haciendo ante el gobierno federal es que les asignen precios de garantía para tonelada de sorgo y maíz. En el primero de los granos deberá ser de $6,200.00 y en el segundo, de $7,200.

Ya la Unión Regional del Norte de Tamaulipas (UARNT) y la Asociación Municipal de Propietarios Rurales de Río Bravo, están anunciando los sitios en donde se está citando a los compañeros para llevar a cabo las concentraciones a partir de las 10:00 del día 17 del presente mes.

Las acciones se harán en solidaridad con el FNRCM y la AsociaciónNacional de Transportistas(ANTAC) por considerar que hay falta de interés por parte del gobierno federal en resolver la crítica situación que vive el campo.

Los puntos de la reunión y concentración, serán en el caso de Reynosa, Méndez y parte de Río Bravo, será en la Brecha 102, a las afueras de las oficinas de la SADER (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural).

A la altura de la Bodega La Herradura, por carretera Victoria-Matamoros Km. 201, se reunirán productores de San Fernando, Méndez, Cruillas, Abasolo y Jiménez.

Otro punto más de reunión será frente al INIFAP (Campo Experimental) de Matamoros, a donde se espera acudan los graneros de Río Bravo, Valle Hermoso y los del propio Matamoros.

En el Poblado los Villarreales, será la cita para los de la zona Ribereña, Reynosa, Díaz Ordaz, Camargo y Miguel Alemán, en tanto que el último punto será Altamira, Aldama, González y Mante, en la carretera Tampico-Mante por Corpus Cristi en Altamira.

PROTESTAS PACÍFICAS LOS MÁS RECIENTES BLOQUEOS

A penas el pasado 24 de noviembre se realizaron las protestas por parte de los agricultores bloqueando accesos al puente internacional Reynosa-Pharr al igual que el libramiento que conduce al cruce de Nuevo Progreso.

Las protestas pacíficas de los agricultores fueron en forma simultánea en los dos casos lo mismo que la carretera Matamoros-Victoria; la Reynosa a Monterrey así como la Ribereña a la altura del poblado Los Villarreales. El movimiento duró cuatro días.

6MIL200 PESOS

por tonelada de sorgo, y 7 mil 200 por tonelada de maíz es el precio de garantía que exigen agricultores.

17 DE DICIEMBRE

fecha en que se iniciaría el bloqueo masivo por parte de los productores de granos y transportistas de no llegar a un acuerdo en reunión.