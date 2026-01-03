Fin del decreto devuelve orden al mercado: AMDA

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) señaló que con la derogación del decreto por el que se fomentaba la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera publicada para su aplicación a partir del 1 de enero de este año, se termina con una medida que impactó negativamente al mercado interno con la suma de casi 3 millones de unidades altamente contaminantes, de dudosa procedencia y desmejorando la seguridad vial del país.

¿Qué implicaciones tiene la derogación del decreto?

La AMDA reconoció a la Presidenta Claudia Sheinbaum el haber derogado el decreto que fomentaba la legalidad del contrabando con los efectos negativos que éste implicaba.

Además, recalcó que se apresta para seguir colaborando con la autoridad federal en temas pendientes como la confirmación de una base de datos más segura y confiable a través del Registro Público Vehicular, además de un programa de renovación del parque vehicular de unidades ligeras y pesadas.

Acciones de la AMDA tras la derogación del decreto

La culminación de tal decreto confirma las demandas de los distribuidores por eliminar la regularización de lo ilegal y dará certidumbre al mercado interno al tener que ceñirse la internación de vehículos usados de Estados Unidos y Canadá, al decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados, el cual desde 2011 implica reglas más claras, seguras y el pago justo de impuestos, beneficiando a la propia autoridad y dando mayor seguridad a la tenencia de tales unidades.

Impacto en la seguridad vial y el mercado interno

Al concluir el decreto, asegura la agrupación nacional, regresará el orden a la importación legal de vehículos.

Lo anterior, se dio a conocer en un comunicado de prensa emitido ante el anuncio de dar por terminado este decreto, por el cual habían estado pronunciando desde hace tiempo.