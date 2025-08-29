Piden comerciantes Mayor seguridad en la Calle peatonal Hidalgo

Para darle mayor confianza a quienes acuden a efectuar sus compras por el inicio del nuevo ciclo escolar, se está solicitando a las autoridades de Seguridad Pública del estado que ordenen incrementar los rondines que se realizan en la calle peatonal Hidalgo y arterias aledañas.

"En este fin de semana que se aproxima, se espera que la afluencia de personas se incremente de manera notable, con el fin de realizar compras de todo lo necesario para sus hijos que ya están a punto de regresar a las escuelas", dijo Raúl Gerardo Cisneros Villarreal.

Estimó que habrá buen movimiento comercial pues todavía a estas alturas habrá aquellos padres o madres tengan pendientes compras de calzado, uniformes, artículos de librerías, papelerías, etc. y por tanto acuden a la zona centro de Reynosa para tal efecto.

Ante ello, hay necesidad de que se intensifiquen los rondines policiales a fin de prevenir algún tipo de hurto en perjuicio de clientes o de los negocios instalados a lo largo de la peatonal o calles aledañas.

Confió Cisneros Villarreal en que de parte de las autoridades policiales, obtendrán una respuesta positiva sobre ese tema.

SIGUE EL PROBLEMA