En el limbo: siguen a la espera ambulantes

Héctor Regalado Juárez, secretario general de la Unión de Comerciantes pequeños comentó: "Ya hemos tenido varias reuniones con las autoridades y hemos visto que hay disposición, sólo falta que nos digan cuánto sería lo que finalmente tendremos que pagar, porque 100 pesos es demasiado; aquí tan solo en la zona centro somos alrededor de 2 mil".

En los puestos ambulantes de la ciudad se ofrecen diversos alimentos, bebidas, postres, botanas, artículos decorativos, accesorios y hasta ropa, siendo una estructura característica de los paseos.

El desacuerdo de los ambulantes para el pago de 100 pesos al día surgió a finales de junio, cuando personal municipal les notificó el aumento de la cuota.

"Hasta ahorita no hemos pagado, porque no se nos hace justo. Esperemos que ya la próxima semana tengamos la seguridad de cuánto sería lo que debemos pagar; hemos propuesto que se baje la cuota al 50 por ciento, que nos ayuden, queremos trabajar, y ahorita la economía no está en las mejores condiciones para pagar tanto", agregó.