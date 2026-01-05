Inicia año con alza en refrescos

El inicio de 2026 trajo un incremento generalizado en el precio de los refrescos, uno de los productos de mayor consumo en Tamaulipas, donde Reynosa destaca como la ciudad con mayor demanda per cápita de estas bebidas.

Un sondeo en comercios de colonia y tiendas de autoservicio confirma que los precios aumentaron entre 2 y 4 pesos por presentación, un ajuste que impacta de forma directa al gasto cotidiano de las familias, en una entidad donde el refresco forma parte habitual del desayuno, la comida y la cena.

El incremento está ligado al aumento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a bebidas azucaradas, que prácticamente se duplicó para este 2026. Aunque los precios varían según el establecimiento, el efecto es inmediato en la economía doméstica, particularmente en Reynosa, el principal mercado consumidor del estado.

Por ejemplo en tienditas de la esquina en las colonias; la botella de 600 mililitros pasó de 22 a 24 pesos, la de 1.25 litros de 28 a 32 pesos, la de 1.75 litros de 35 a 39 pesos, la de 2.5 litros de 52 a 56 pesos y el refresco de 3 litros de 59 a 63 pesos.

En las tiendas de autoservicio los precios varían, por lo que todo depende donde se compre.

Este ajuste responde, en parte, al incremento en la tasa del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que impacta directamente en bebidas saborizadas como refrescos y jugos industrializados.

Para este 2026, el llamado impuesto saludable aumentó de 1.6451 pesos por litro del 2025 a 3.0818 pesos por litro, lo que representa un alza significativa que termina por reflejarse en el precio final al consumidor.

Aunque los precios pueden variar entre establecimientos, al menos en México, el refresco no se deja de comprar para poder disfrutar incluso desde el almuerzo, comida o cena.

Reynosa, al ser la ciudad más poblada del estado, también es reconocida por ser la de mayor consumo de refrescos en Tamaulipas, superando a otras ciudades con menor cantidad de población.



