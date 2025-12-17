Siguen sin autorizar alza en las ´peseras´

Hasta el momento no ha sido autorizado el incremento a la tarifa del transporte público, por lo que los microbuses que operan en Reynosa deben estar cobrando $11.00 a usuarios comunes, $8.00 a los adultos mayores con credencial de INAPAM y $8.00 a estudiantes con credencial.

Así lo dio a conocer María Lidia Garza Salinas, quien dijo que si llegara a aprobarse el ajuste que solicitan los concesionarios del referido servicio y se publica en el Diario Oficial del Estado, pues se dará a conocer para que todos estén enterados.

De momento se tiene conocimiento que hay pláticas entre representantes de agrupaciones sindicales de permisionarios con la superioridad, pero hasta ahora no se ha concretado nada y el diálogo continúa adelante.

Los concesionarios argumentan que los costos de operación y mantenimiento de las unidades se les han incrementado, de ahí que requieren de un ajuste a la tarifa.

Sin embargo, aún sigue analizándose la posibilidad de que se apruebe, pero hasta el momento, no se ha tomado una decisión oficial al respecto.

