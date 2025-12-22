Temen trabajadores alza en cascada de alimentos

La carestía de productos de la canasta básica , sigue golpeando la economía popular a días de que termine el año.Todo se encareció a lo largo del 2025 y los trabajadores esperan que no lleguen los aumentos en comestibles y demás en cascada, como ha ocurrido en años anteriores, una vez que inicie el 2026.

"Hay veces que las trabajadoras y trabajadores ya no sienten lo duro sino lo tupido, la inflación sigue hacia arriba y todo eso se traduce en incrementos en precios de los productos que forman parte de la dieta de los mexicanos", dijo Cosme Ramírez López, dirigente del Sindicato de Albañiles Sección 5.

El líder sindical se refirió al reciente aumento salarial que fue realmente muy poco en la zona frontera norte del país y esperamos que entrando el año nuevo no vayan a recibirnos con los aumentos en precios de tortilla, leche, pan, huevo, frutas y legumbres como suele suceder cuando empieza otro año.

Está visto que no hay persona que esté batallando para comprar la despensa, para alimentar a su familia, porque todo ha subió de precio en el año que está por concluir, siguió diciendo Ramírez López.

Muchos trabajadores y sus familias sufren por la carestía de todo, desde alimentos, ropa, calzado, entre otras cosas más que son factores importantes en el día a día y que cuando no pueden comprarse las cosas nuevas por insuficiencia de dinero en casa, pues no tienen más opción que recurrir a los artículos de doble uso que se comercializan en los tianguis.



