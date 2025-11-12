Alumno elegido por NASA para programa académico

Jesús Sebastián Moreno García , quien actualmente se encuentra cursando el sexto cuatrimestre de la ingeniería en procesos industriales, área manufactura, en la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte de la ciudad de Reynosa, fue seleccionado para participar en el Programa Espacial de la NASA , una experiencia de alto nivel académico e internacional.

Se trata de un programa organizado por AEXA Aerospace, el cual se estará desarrollando en las instalaciones de la NASA en Houston, Texas, del 8 al 14 de noviembre; se trata, además, de una iniciativa a través de la cual se busca el impulso de líderes del mañana en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Cabe señalar que esto representa una oportunidad única para el joven estudiante, quien, al igual que los otros participantes, vivirá una experiencia de práctica única.

Al respecto, el rector de la UTTN, Edgar Garza Hernández, extendió una atenta felicitación al estudiante Jesús Sebastián Moreno García, ya que fue gracias a su destacada participación que logró ser seleccionado para formar parte de este importante. Programa. Asimismo, lo exhortó a continuar involucrándose en este tipo de iniciativas y a aprovechar al máximo esta valiosa oportunidad para fortalecer su formación profesional.

Esta experiencia refleja el talento, la dedicación y la innovación de la comunidad universitaria de la UTTN en sintonía con la visión educativa que impulsa el gobernador, Américo Villarreal Anaya, a través de la Secretaría de Educación, a cargo de Miguel Ángel Valdez García, orientada a fortalecer el desarrollo científico y tecnológico en Tamaulipas.



