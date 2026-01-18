Roban medidores y cables y dejan tianguis a oscuras

Individuos desconocidos se roban los medidores y cableado del Tianguis municipal de la colonia Reservas Territorial Campestre, por lo que carecen de alumbrado en el interior de pasillos y locales.

El problema ya tiene varios años, pero el gobierno municipal, pese a peticiones hechas por algunos comerciantes que operan, nada han hecho al respecto.

Y aún cuando cada vez son menos los que acuden a realizar su actividad a ese lugar, se quejan de que pagan renta de $150.00 diarios por local al municipio, cuando que debiera ser menos porque hay veces que ni eso vendemos en un día.

La carencia de alumbrado público hacia el interior del conglomerado de locales, ha provocado el desánimo al paso de los años de quienes se dedican a vender artículos diversos, sobre todo ropa de segunda mano y han decidido buscar nuevas opciones en otros lugares.

En la actualidad de más de 200 comerciantes que había ahí, apenas poco más de 50 siguen dedicados a esa actividad.

VENTAS MINIMAS

Aunado a varios factores, entre ellos las bajas temperaturas y la falta de luz, las ventas han caído a su mínimo nivel pero a pesar de ello, hay quienes siguen firmes en continuar con sus ventas en el tianguis municipal de referencia.

La falta de luz en pasillos y locales del lugar, han desanimado a comerciantes y deciden cerrar puertas muchos de ellos.