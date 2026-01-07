Altruistas llevan juguetes a niños del sector ejidal

Con el firme compromiso de apoyar a la niñez y fomentar valores en las nuevas generaciones, la asociación civil Regalando Sonrisas y Abrazando Corazones inició el año 2016 con una serie de actividades altruistas en municipios de la región.

José Luis Jiménez Casas, presidente y fundador de la asociación, informó que recientemente se llevó a cabo una entrega de juguetes en el ejido Cavazos Lerma, en el municipio de Río Bravo, Tamaulipas, beneficiando aproximadamente a 150 niñas y niños.

"Realizamos esta entrega gracias al apoyo de empresarios de Río Bravo que se sumaron a nuestra causa para llevar una sonrisa a los niños de esta colonia", expresó Jiménez Casas, quien también agradeció el respaldo del comité local, en especial a Gabriela Mayorga, así como a los voluntarios que participaron en esta labor social.

El presidente de la asociación adelantó que las actividades continuarán con otra entrega de juguetes en la colonia Ramón Pérez, donde se espera beneficiar a cerca de 250 menores más, con lo que se cerrará esta jornada con "broche de oro", en beneficio directo de la niñez.

Durante su mensaje, Jiménez hizo un llamado a los padres de familia a inculcar principios y valores en sus hijos. "Si queremos una sociedad diferente, debemos ofrecer algo diferente a las nuevas generaciones. Es importante guiarlos por un buen camino y brindarles una educación basada en valores", señaló.

Finalmente, subrayó que la misión de la asociación es proteger y cuidar a la niñez, especialmente a aquellos menores que viven situaciones familiares difíciles. "Sabemos que hay padres que no tienen la posibilidad de comprar un regalo, y por eso estamos aquí como fundación, para apoyar, cuidar y proteger a los niños de los hábitos negativos que existen en el entorno actual", concluyó.