Anuncia SAT disponibilidad de citas a contribuyentes

Anuncia SAT disponibilidad de citas a contribuyentesCon un 95% de disponibilidad de citas, el SAT de Reynosa ofrece a los contribuyentes la oportunidad de gestionar trámites de manera ágil y gratuita.
El Servicio de Administración Tributaria de Reynosa tiene alta disponibilidad de citas de 1 a 10 días hábiles.
El semáforo verde indica que durante esta semana, del 6 al 10 de octubre, los contribuyentes tienen mayor acceso a citas para realizar diversos trámites.
La disponibilidad de citas es del 95 %, por lo que el ciudadano puede aprovechar para acudir a las oficinas de la colonia Rodríguez.
El SAT informa que todos los trámites son gratuitos, por lo que en caso de que se vendan citas o algún trámite, es importante denunciar al correo denuncias@sat.gob.mx.
Además, las personas de la tercera edad, con discapacidad y mujeres embarazadas o con menores lactantes no requieren cita para la atención presencial.
De igual forma, se pueden realizar los trámites mediante las herramientas digitales, ya sea el SAT ID, Oficina Virtual, chat uno a uno, OrientaSAT, SAT Móvil, entre otros.