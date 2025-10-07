Anuncia SAT disponibilidad de citas a contribuyentes

El Servicio de Administración Tributaria de Reynosa tiene alta disponibilidad de citas de 1 a 10 días hábiles.

El semáforo verde indica que durante esta semana, del 6 al 10 de octubre, los contribuyentes tienen mayor acceso a citas para realizar diversos trámites.

La disponibilidad de citas es del 95 %, por lo que el ciudadano puede aprovechar para acudir a las oficinas de la colonia Rodríguez.

El SAT informa que todos los trámites son gratuitos, por lo que en caso de que se vendan citas o algún trámite, es importante denunciar al correo denuncias@sat.gob.mx.

Además, las personas de la tercera edad, con discapacidad y mujeres embarazadas o con menores lactantes no requieren cita para la atención presencial.