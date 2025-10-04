Carrera alcista en los alimentos ´pega´ a familias

A tres meses de terminar el 2025, aún sigue siendo irrefrenable el alza en precios de productos básicos y semibásicos, lo que viene a lesionar de manera importante la economía de la clase trabajadora.

"Hay comestibles como la leche, el huevo, carne de distintos tipos, entre otros más, que son importantes en la dieta de las familias trabajadoras, que de unos meses a la fecha se han encarecido y todo indica que así terminará el 2025 sin que ninguna dependencia de gobierno ponga un hasta aquí a esta carrera alcista", dijo Filiberto López Adame, secretario general del STIE Sección 125.

Todo este tipo de alzas vino a hacer añicos el incremento salarial otorgado a partir del primero de enero del año en curso, para desfortuna de los propios trabajadores.

Por si fuera poco, quienes inscribieron a sus hijos en escuelas públicas, todavía no se recuperan de los gastos enormes que en muchas de las ocasiones se tuvieron que afrontar, pues todo se encareció desde uniformes, calzado, artículos escolares y hasta las cuotas voluntarias que se piden en los planteles.

López Adame, líder del Sindicato de Trabajadores en la Industria Embotelladora comentó que seguramente hubo quienes ante el alud de gastos, tuvo que recurrir a préstamos para hacerles frente.

ES BUENA MEDIDA

El gobierno federal por su parte ha instrumentado un programa denominado Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), que incluye varios productos básicos, a los cuales debiera integrar aquellos de mayor consumo entre la clase trabajadora que es la que más sufre para llevar el sustento diario a sus familias, concluyó el dirigente de los trabajadores de la industria embotelladora, López Adame.



