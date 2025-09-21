Encarecen aún más los alimentos básicos

El precio del aguacate, huevo y chile, se mantienen caros, afectando el bolsillo de las familias trabajadoras.

Uno de los productos de mayor consumo en los hogares, el huevo, registró un precio de 89 hasta los 100 pesos la tapa de 30 piezas y así se ha mantenido desde el año pasado, con leves disminuciones en el costo, pero siempre vuelve a llegar a los más de 100 pesos.

Le sigue el aguacate, que se vende en 64 pesos por kilo, mientras que el chile serrano alcanza los 59 pesos.

El limón sin semilla mantiene un precio de 42 pesos, que es caro, ya que el costo oscila normalmente entre 20 y 35 pesos.

En el caso de las cebollas, la morada se posicionó como la más cara con un costo de 46 pesos por kilo, la amarilla en 22 pesos y la blanca en 19.

El tomate bola también presentó un precio elevado con 38 pesos, aunque el tomate guaje se encuentra más económico en 24 pesos.

Los consumidores enfrentan el alza en los alimentos básicos, que repercute de manera directa en la economía familiar, ya que se compra menos o se busca suplir ciertos alimentos.