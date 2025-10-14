Participa Olga Sosa Ruiz en Foro Tamaulipas 2030

En favor de construir desde el territorio economía y bienestar, con cooperación, estrategias y compromiso, se pronunció la senadora de la República Olga Sosa Ruiz, tras participar en el foro de la Comisión para el Desarrollo de América Latina (CEPAL México), en respuesta a la convocatoria de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Tamaulipas.

"Me dio mucho gusto participar en el Foro Tamaulipas 2030: alianza para un desarrollo productivo, inclusivo y sostenible" afirmó la legisladora.

El evento fue organizado por la CEPAL México y la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Tamaulipas bajo el impulso de su titular, Ninfa Cantú Deándar, agregó la senadora Sosa Ruiz.

"El polo de bienestar en Altamira, el Plan México y las oportunidades que tenemos por delante nos unen para fortalecer cadenas de valor, empleos, proveeduría" expresó la senadora de la República por Tamaulipas.

En el Foro Tamaulipas 2030: alianza para un desarrollo productivo, inclusivo y sostenible se contó con la presencia de los presidentes municipales de Altamira Armando Martínez Manríquez, de Cd. Madero Erasmo González Robledo, de Cd. Mante Patty Chio, de Tula Rene Lara Cisneros, de Soto la Marina Glynnis Jiménez Vázquez y a los legisladores Isidro Vargas y Armando Zertuche.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), es un organismo responsable de promover el desarrollo económico y social de la región, dependiente de la Organización de las Naciones Unidas.

Se fundó para contribuir al desarrollo económico de América Latina, coordinar las acciones encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones económicas de los países pobres entre sí y con las demás naciones del mundo.

