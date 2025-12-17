Alertan por depresión durante fiestas actuales

La temporada decembrina, tradicionalmente asociada con celebraciones familiares y momentos de alegría, también puede detonar emociones negativas en algunas personas, como nostalgia, tristeza y depresión, advirtió el psiquiatra Amadeo De León Carrillo, especialista en salud mental en Reynosa.

El médico explicó que durante estas fechas influyen diversos factores emocionales y sociales, como la ausencia de seres queridos, metas no cumplidas, problemas laborales o económicos, así como el clima frío y la disminución de la luz solar, lo que puede intensificar síntomas depresivos, especialmente en personas con antecedentes.

"En muchos casos la depresión viene acompañada de una sensación profunda de soledad, incluso cuando la persona está rodeada de gente. Por eso es fundamental no aislarse y buscar apoyo social", señaló el especialista.

De León recomendó mantener contacto constante con familiares, amigos y personas de confianza, ya sea de manera presencial o a través de medios digitales, los cuales han facilitado la comunicación y el acompañamiento emocional. "Sentirse acompañado reduce la percepción de soledad y puede marcar una gran diferencia", afirmó.

Cifras de suicidio no registran aumento significativo

En cuanto a los casos de suicidio, el psiquiatra indicó que, de acuerdo con registros basados en reportes de medios de comunicación, durante este año no se ha registrado un incremento respecto a años anteriores.

Detalló que en 2024 se contabilizaron 43 suicidios en Reynosa, de los cuales 33 correspondieron a hombres y 10 a mujeres. En lo que va del presente año, hasta el mes de noviembre, se han registrado 33 casos, 27 hombres y seis mujeres, una cifra menor comparada con los dos años previos.

"Afortunadamente, este año se observa una disminución. Sin embargo, no debemos bajar la guardia, ya que en estas fechas se hacen más notorias las ausencias y los conflictos emocionales", puntualizó.

Importancia de buscar ayuda profesional

El especialista hizo un llamado a no minimizar los síntomas de depresión y a retomar o iniciar tratamiento psicológico o psiquiátrico cuando sea necesario, con el fin de evitar que el malestar emocional se agrave.

Asimismo, recordó a la población que existe la Línea de la Vida 800 911 2000, disponible las 24 horas, donde las personas pueden recibir orientación y apoyo emocional en momentos de crisis.

"Muchas veces, el simple hecho de verbalizar lo que se siente reduce la intensidad del dolor emocional. No hay que enfrentar esto en soledad", concluyó Carrillo.







