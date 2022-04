Alertan contra rebrotes

"El trabajo se realiza en forma aleatoria y se verifica que la clientela utilice su cubrebocas y que se les ofrezca el gel antibacterial".* Adalberto Elizondo, Titular de COEPRIS.

Médicos especialistas exhortaron a la población a no bajar la guardia ante la pandemia y evitar que pase como en otros países, donde ya hay confinamientos y muertes por el Coronavirus.

Luis Fernando Cavazos Medina, secretario del Sindicato de la Unidad Médico Familiar número 33 del IMSS comentó que actualmente no hay casos de Covid entre el personal médico y de enfermería.

Señaló que en lo que va de estos dos años de pandemia, -en la UMF número 33 y en la número 15-, entre 6 y 7 médicos perdieron la vida por Covid.

Los fallecimientos de médicos, a consecuencia de la pandemia, se registraron en lo más fuerte, en el 2020. "Se han visto brotes en otros países que fueron los pioneros en esa enfermedad, que ahorita otra vez ya están confinados", dijo.

El dirigente explicó que la ciudadanía debe seguir, con el uso del cubrebocas y aplicar la vacuna contra el Covid.

"Exhortarlos a que se vacunen, está volviendo a la vacunación en los grupos de edades, si han salido casos positivos, ya menos y seguimos con alerta y no bajar la guardia todavía hasta que la OMS nos diga, ya se erradico este virus", expresó.

Cavazos Medina recalcó que es importante que la población se cuide, que no dejen de lado las medidas sanitarias.

"Que no dejen de lado el cubrebocas, invitando a la gente que no se ha vacunado, no tienen ni la primera dosis por motivos personales, religiosos, dimes y diretes, se les invita a vacunarse para seguirse protegiendo, no bajar la guardia", recalcó.

El dirigente sindical señaló, que esperan que sigan las jornadas de vacunación hasta que se termine la pandemia y el Covid-19 se vuelva como la influenza.

"Donde no han seguido las medidas de seguridad, donde se abrieron a los conciertos en grupos muy grandes, es donde se ha visto afectado en esos países de aquel lado del mundo", dijo.

El líder llamó a la población para que sigan las indicaciones de la Secretaria de Salud y no bajen la guardia pese a la baja de casos.

VERIFICACIONES

Las verificaciones a comercios y prestadores de servicios para prevenir posibles nuevos casos de Covid-19 en Reynosa, continúan adelante por parte de la COEPRIS local.

"Les recordamos que todavía está vigente el protocolo de Salud y que deben pedir a quienes visitan esos lugares, para que continúen utilizando el cubrebocas como forma de protegerse, pero también el uso del gel antibacterial. En el caso del tapete sanitizante, ya no lo estamos checando", dijo Adalberto Elizondo Rivera, titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

Debemos decir que las verificaciones se llevan a cabo en forma aleatoria y que además y como parte de la labor que corresponde a la oficina, también estamos realizando visitas a establecimientos dedicados al procesamiento y comercialización de alimentos, pero además a farmacias y otros negocios más para verificar que tengan en regla documentos el certificado sanitario actualizado.

Las autoridades sanitarias exhortan a seguir con el uso del cubrebocas y medidas básicas de prevención.