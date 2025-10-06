Alerta por virus mortal: Encefalitis Equina del Este

Grave riesgo corre la salud de las personas por del virus conocido como Sub tipo 1 de Encefalitis Equina del Este (EEE), que ocasiona la mortalidad de los caballos y en los humanos cuando éstos son picados por mosquitos infectados por aves migratorias contagiadas; en los humanos la tasa de mortalidad es alta, del 33 por ciento, por lo que puede provocar la muerte.

El virus se encuentra fundamentalmente en pantanos en el lado americano, en el Golfo de Estados Unidos y en algunas poblaciones Del Valle de Texas, ciudades como Connecticut y hasta en la Florida.

En torno a este riesgo de salud pública que se puede transmitir por picadura de mosquitos infectados por aves migratorias que cruzan la frontera hacia Tamaulipas, José Guillermo Estrada Franco, investigador nacional emérito del Instituto Politécnico Nacional, en específico del Laboratorio de Biomedicina del Centro de Biotecnología Genómica del IPN., alertó del problema.

Prueba de que las aves migratorias infectadas pueden afectar la salud pública, es el caso sucedido en La Pesca, Tamaulipas, en el año 2022, donde se registró la repentina aparición en 8 caballos con el virus conocido como Sub tipo 1 de Encefalítis Equina del Este (EEE), ante lo cual las autoridades federales y estatales en coordinación, establecieron un cerco sanitario para evitar la propagación del letal virus, ya que aquella ocasión causó mortalidad elevada de los equinos infectados, aunque algunos se salvaron pero con secuelas.

Investigador del IPN, Dr. José Guillermo Estrada Franco, quien alertó a la población.

El investigador Estrada Franco del Instituto Politécnico Nacional (IPN), informó que él y su equipo se han dado a la tarea de investigar este caso desde entonces, porque existe el riesgo de que dicho virus se pueda transmitir a los humanos, lo que en casos graves les causa la muerte, sin que en Tamaulipas se haya registrado ni un caso, hasta el momento.

Lo que hemos estado investigando ahorita en La Pesca, es que el virus tiene un lugar en zonas costeras, como en La Pesca, que es un lugar turístico, donde llega mucho la gente, ademas de ser un lugar donde arriban las aves migratorias con el virus EEE, señala el investigador del IPN.

"Se presentó un evento, podemos decir, en el año 2022, en esta zona de La Pesca; resulta que comenzaron a notarse casos en equinos de un virus que estaba afectándolos, no sabíamos que tipo de virus estaba afectándolos", explicó el Dr. Estrada Franco.

"Lo que sucede es que se ve que varios equinos empiezan a infectarse, hay una mortalidad, una mortalidad elevada, y después de una serie de unos estudios que comienza a hacer la SADER, en este caso la Secretaría de Agricultura, que estudia las enfermedades exóticas de los animales, hace un estudio en la zona y detecta a través de necropsias que se hacen a los animales porque desgraciadamente estaban falleciendo en aquella época, y se detectan dos virus, dos virus que después de hacer unos estudios un poco detallados, finos, utilizando técnicas avanzadas, moleculares que nosotros le llamamos, se detecta que estaban íntimamente relacionados con aves migratorias, pero que presentan en la costa este de los Estados Unidos", agregó el investigador.

Entonces con los colegas la SADER y con la Secretaria de Salud de Tamaulipas encontramos que este virus es el virus del Encefalítis Equina del Este (EEE), confirmó.

El virus del Encefalítis Equina del Este (EEE), es conocido desde hace ya mucho tiempo, de hecho es el que produce mortalidad no solamente en equinos, desafortunadamente también en las personas, subrayó.

Aclaró que en el Estado de Tamaulipas no ha habido hasta ahora ni un solo caso del virus de Encefalítis Equina del Este (EEE) en humanos; no obstante lo anterior, en conjunto se están tomando acciones preventivas.

"Que sepamos, no hemos detectado; en Estados Unidos si, principalmente en lugares del norte como en Connecticut e inclusive hasta en Florida", comentó el Dr. Estrada Franco

Acerca de cual es el origen del virus, respondió:

"Lo que pasa es que el virus está circulando permanentemente en focos, y los focos generalmente pues son las zonas, las áreas pantanosas del norte de los Estados Unidos, pero mire este virus también circula en Centroamérica, este virus también circula en Sudamérica, tiene diferentes sub tipos, no se ha estudiado en detalle", explicó Investigador Nacional Emérito del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Imagínese. "El virus es de 4 tipos. Hay 4 nombres diferentes que se le dan al virus Encefalítis Equina del Este, que nosotros le llamamos EEE. Le llamamos virus sub tipo 1 al que circula en el norte del continente, específicamente en Canadá y Estados Unidos.

Y también le llamamos virus sub tipo 2, el sub tipo 3 y el sub tipo 4 son de Centroamérica y parte de Sudamérica, específicamente en Brasil y Argentina) y se transmite por mosquitos infectados por las aves migratorias", explicó el investigador del Instituto Politécnico Nacional.

Abundó que "el virus sub tipo 1 es el peligroso. Cuando nosotros hicimos el estudio, y nosotros las primeras indagaciones, ahora si ya en detalle estamos observando, encontramos que este virus se parece mucho al que circula en el norte de los Estados Unidos, y el que esta produciendo muertes allá en personas, es un problema de salud publica grave, sobre todo ahora que nosotros tenemos tantas enfermedades zoonoticas, verdad, que son las que se transmiten de los animales hacia el hombre, fundamentalmente.

Aunque también hay otros mecanismos. Pero además produce mortalidad en los equinos y afecta otro tipo de fauna", estableció el investigador del IPN.

"Nosotros encontramos que la mortalidad se da en la zona de La Pesca, empezamos los estudios, hay ocho equinos que fallecen, que se detectan en el área focal, donde pernoctan ahora si las aves, muy cerca de La Pesca", agregó el Dr. Estrada Franco.

"Tomamos un radio de aproximadamente 25 kilómetros y empezamos a estudiar la zona., generalmente hay mosquitos que llegan, hay algunos mosquitos que son netamente ornitofílicos, que nada mas pican a las aves, pero hay otros que nosotros les lamamos puente, esos vectores pican a todo lo que se mueve y a los mamíferos, fundamentalmente", afirmó.

Entonces los virus ornitofílicos como tal no son tan peligrosos. Sin embargo hay otros que si pueden hacer un puente entre el ave, el mamífero, en este caso el equino y los que de manera accidental pueden picar al hombre directamente. Eso es algo que se esta presentando, agregó.

Nosotros directamente estamos estudiando la fauna de mosquitos, para concentrar áreas de control, nuestros esfuerzos, específicamente para diseminar esa información, que las autoridades de salud, de veterinaria pública puedan identificar cuales son sus hábitos, como pican, cada cuando están activos, en la tarde, en la noche, a la hora que está el crepúsculo. Y es lo que está haciendo del IPN de una manera detallada por los próximos 2 años, indicó el prestigiado investigador y académico del IPN.

Después, de nuestra intervención, de nuestro trabajo lo que vamos a ver es si algunos posibles vertebrados, en este caso humanos, diferentes a los equinos, se puedan estar infectando, en coordinación estrecha con secretaria de salud, porque se parecen muchos los patrones en varios virus, que nosotros le llamamos arbovirus.

Porque el virus está afectando directamente al patógeno como tal, pero ademas ellos pueden afectar directamente al humano.

Como hay otros arbovirus como el zika, el dengue, el chicungunya, y la fiebre amarilla. Lo que queremos es diferenciar, y si se ha infectado gente, porque hay casos asintomáticos, explicó.

"La gente que adquiere la enfermedad: el 33 por ciento fallece, que es un porcentaje muy alto, o va a morir, o va a tener secuelas", aseguró.

Citó que hay una vacuna en Estados Unidos contra este virus, que es una vacuna comercial, algunas de ellas.

"El problema de este virus del EEE es que el virus se transmite por aerosoles, entonces está altamente restringida la actividad inclusive de control, que se puede utilizar como arma biológica, eso no lo estamos viendo nosotros, ojalá que no exista ninguna de esas cosas, pero como es un aerosol, está muy restringido".

"Lo que queremos determinar es si es un problema endémico, o accidental (en La Pesca). Que si llegó alguna ave migratoria infectada, una garza o un ganso contaminado. Si tenemos un foco accidental, un foco permanente en el área", enfatizó.

Para ello estamos utilizando como estrategia los bovinos, que los pican una cantidad enorme de mosquitos y tienen una respuesta inmune, estamos muestreando a los bovinos, lo mas que se pueda, y así identificamos si hay un caso endémico.

Lo que nos interesa ahorita son los humanos, insistió.

En Reynosa, en el Laboratorio de Biomedicina del Instituto Politécnico Nacional (IPN), estamos trabajando con este tipo de patógenos en toda la zona, como son también las ratas, los roedores que están en el ambiente doméstico, que es muy difícil que desaparezcan, que tienen millones de años; las ratas llegaron antes que los humanos, abundó.

Nosotros utilizamos a los perros como indicadores de enfermedades, explicó.

En este sentido, el Dr. Estrada Franco alertó también a quienes tienen perros en su casa para que tengan mucho cuidado con su salud personal y eviten la cercanía con sus perros, especialmente quienes los agarran, los abrazan, los besan, los suben a los sillones, hasta se acuestan con ellos, los tienen en el interior de las recamaras y hasta les dejan su herencia en lugar de dársela a sus familiares, porque pueden contaminarse con la enfermedades de animales y adquirir incluso garrapatas y piojos, concluyó.



