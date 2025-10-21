¡Alerta! dejan ´trampa´ de tierra en avenida

Lo que parecía una obra de mejora vial terminó convirtiéndose en un foco de peligro para automovilistas que transitan por la avenida principal a la altura del fraccionamiento Arecas, donde un montón de tierra y escombro fue dejado en medio de la vialidad por personal de Obras Públicas.

Según denuncian comerciantes y residentes de la zona, el material fue abandonado tras una serie de trabajos realizados semanas atrás en el área. Desde entonces, no se ha visto movimiento de maquinaria ni señal alguna de que la obra esté en proceso, lo que ha generado molestia e inquietud entre los vecinos.

En el lugar también se observan neumáticos, trozos de madera y restos de materiales de construcción, pero no hay señalización ni barreras preventivas, lo que hace aún más peligroso el paso por esa zona, sobre todo durante la noche, cuando la falta de iluminación agrava el riesgo de accidentes.

"Ya han ocurrido varios accidentes; afortunadamente no han pasado a mayores, pero sí ya deberían de venir a recoger esa tierra que dejaron ahí. Ya tiene más de dos semanas y nada que regresan", expresó Rodolfo Ruiz, vecino del fraccionamiento Arecas.

La obstrucción obliga a los vehículos a circular por un solo carril, generando cuellos de botella en horas pico. Testigos aseguran que varios automóviles han resultado con daños al no alcanzar a esquivar a tiempo los montones de tierra y escombro, especialmente durante la noche o en condiciones de lluvia.

Los residentes hacen un llamado urgente a las autoridades municipales para que acudan a limpiar el área, retiren el material abandonado y restablezcan la seguridad en la vialidad, antes de que ocurra un accidente de consecuencias mayores.

"Ya ni parece una avenida recién arreglada, parece zona de guerra. Es increíble que Obras Públicas no cierre correctamente sus intervenciones. Dejan el trabajo a medias y ponen en riesgo a todos", opinó un comerciante cercano.

Hasta el momento, no ha habido respuesta oficial por parte del área de Obras Públicas del municipio.



