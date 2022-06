Alerta quinta ola de Covid a comercios

Desde antes de Semana Santa, a la mayoría de giros se les permite abrir al 90 por ciento de capacidad, con muy pocas restricciones de horario y bajo el protocolo de uso de cubrebocas con lavado de manos.

Pero ante el aumento de casos que ha alcanzado a los estudiantes de nivel básico y medio superior, propietarios explicaron: "No nos gustaría ni sería algo que aceptáramos, porque en todas las elecciones se permitió andar sin cubrebocas y con miles de ciudadanos reunidos, todos amontonados, entonces no sería justo que ahora quieran irse contra el comercio formal, a cerrarnos o a restringirnos, porque no somos responsables, además la mayoría de personas ya tiene su vacuna", señaló Héctor, vendedor de ropa y artículos de novedades en zona centro.

El retroceso podría ocurrir el próximo 15 de junio cuando el comité estatal para la seguridad en salud realice una evaluación de las condiciones y comportamiento de la ciudadanía.

Por el momento, restaurantes, tiendas de ropa, zapatos, electrodomésticos, juguetes, bares, cines, estéticas y salones de eventos operan en calma. "A estas alturas ya entendimos que el coronavirus llegó para quedarse, no podemos estar encerrados esperando que los contagios disminuyan, la gente que se vacunó se ha recuperado bien, aparte salen muchas campañas de reforzamiento, deberíamos aprender a vivir así, lo más normal posible", indicó Sandra, comerciante.

En el último semáforo de riesgo al Covid-19 presentado por la secretaría de salud estatal, Reynosa aparece en color naranja, mientras que sus vecinos de Rio Bravo y Matamoros en rojo.

En la plataforma que lleva registro del acumulado de casos desde marzo del 2020, se muestra un total de 20 mil 777 positivos, 79 en investigación y más de 24 mil 700 descartados.

Por esto es que permanece en el tercer lugar de riesgo a nivel estatal.