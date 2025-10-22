Preocupa la aparición de arañas y ciempiés gigantes

Arañas gigantes y ciempiés gigantes azotan a los habitantes de las colonias que viven alarmados en el área aledaña a la Laguna La Escondida, atemorizados de que una mordedura de estos animales les provoque fuertes dolores y en grado extremo la muerte.

Aunque los residentes de las colonias cercanas a esta área están acostumbrados a los dolores de cabeza y mareos, se encuentran preocupados por la cercanía y el peligro que representan estos animales.

Tal es el caso de los integrantes del Centro Cristiano Misionero Getsemani que se sienten amenazados por estos animales ponzoñosos, como lo expresaron de viva voz.

En el caso de los ciempiés gigantes se investigó que contiene varios químicos incluyendo histamina que compone el veneno, por lo que se hace un llamado a las personas para tratar de evitar una posible mordedura.

Reportes médicos señalan que una mordedura de un ciempiés gigante (scolopendra gigantea) es muy potente y tóxica, ennrojecimiento en la zona de la picadura; Inflamación de los ganglios linfáticos (poco frecuente) y entumecimiento en el sitio de la picadura (poco frecuente).

Las personas que son alérgicas al veneno de los ciempiés también pueden presentar: dificultad respiratoria, frecuencia cardíaca rápida e inflamación de la garganta.

El ciempiés gigante se encuentra tanto en hábitats secos como húmedos, generalmente en lugares protegidos como debajo de troncos, en la hojarasca, el suelo, bajo rocas y corteza en zonas urbanas, bosques, brezales, selvas tropicales y hasta en los desiertos.