Pronostican otro frente frío

Llegará a la frontera norte y noreste nuevo frente frío que interaccionará con un canal de baja presión sobre el noreste del país, originando lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el estado de Tamaulipas, resultado de un canal de baja presión y el ingreso de humedad en el Océano Atlántico. Esto ocasionará chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en la entidad, a partir de hoy y hasta el próximo día sábado. Informó al respecto el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA, quien dio a conocer el pronóstico correspondiente a las próximas horas y días. Asimismo, comunicó que se registrarán vientos con rachas de 50 a 70 km/h y posible formación de torbellinos en el estado. Chubascos con lluvias puntuales fuertes entre los 25 y 50 mm en Tamaulipas, con temperaturas máximas de 30 a 35 °C en la entidad. Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y posible formación de torbellinos en Tamaulipas. De acuerdo con el pronóstico, el sistema frontal se extenderá con características de estacionario sobre el norte y noreste del país en interacción con un canal de baja presión sobre el noreste del territorio nacional. JUEVES Para el jueves de esta semana se pronosticaron lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 mm en el estado de Tamaulipas. Se pronosticó viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas. VIERNES Acorde al pronóstico, este viernes próximo se registrarán lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 mm en estados como Tamaulipas, con viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en la entidad. SÁBADO Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua, Tamaulipas. Y viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en el estado. Igualmente se informó que el nuevo Frente Frío que arribará este miércoles se desplazará sobre el Golfo de México, dejando de afectar al país durante el próximo sábado, agregó la dependencia gubernamental.