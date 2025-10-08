Descarta Salud estatal la alerta epidemiológica

La Secretaría de Salud de Tamaulipas a cargo del Dr. Vicente Joel Hernandez Navarro, descartó una alerta epidemiológica por la enfermedad de manos, pies y boca.

Sin embargo la dependencia alertó a la comunidad escolar para reforzar las medidas preventivas debido a u aumento de casos, especialmente en escuelas y guarderías.

A los padres, madres y cuidadores se les reiteró el llamado para contener la propagación, en el sentido de "estar atentos a síntomas en niñas y niños, evitar el envío a la escuela si presentan lesiones o fiebre, y reforzar las medidas de higiene en casa".

Las autoridades sanitarias insisten en que, la aparición de los brotes motivó la emisión de un aviso epidemiológico, aunque la enfermedad no representa una emergencia, la prevención es clave para evitar la propagación.

Principales recomendaciones:

Entre las recomendaciones para la prevención, la Secretaria de Salud citó las siguientes:

Notificación inmediata de casos sospechosos al Centro o Distrito de Salud.

Aislamiento de los menores enfermos por al menos siete días desde el inicio de síntomas o hasta la desaparición de las lesiones.

Refuerzo de la higiene, incluyendo lavado de manos frecuente, uso de gel antibacterial, ventilación de espacios y desinfección diaria de superficies y juguetes.

Comunicación de riesgos a padres de familia, maestros y personal educativo, con capacitación para la detección temprana de casos.

Coordinación interinstitucional entre las direcciones escolares y las autoridades de salud para garantizar una vigilancia activa

Antes, el 3 de octubre, el secretario de Salud Vicente Joel Hernandez Navarro destacó que aunque la enfermedad es altamente contagiosa, no se ha documentado mortalidad en los brotes recientes.

Hasta esa fecha, en el año 2025 se habían registrado 44 brotes de la enfermedad mano-pie-boca en la entidad, lo que refleja una mayor circulación del virus asociada a factores ambientales como la humedad y la convivencia en espacios cerrados, especialmente en guarderías y planteles escolares, en donde se recomendó redoblar las medidas de prevención, de acuerdo con la dependencia.



