Registros de cables de luz, riesgo para alumnos

Alertan sobre grave peligro existente en un tramo de los patios de la Escuela Primaria Litha Peña de Garza de la colonia Mano con Mano, en donde hay unos registros con cables de energía eléctrica a la vista, por lo que madres de familia demandan solución inmediata al problema antes de que pueda ocurrir una tragedia.

"Los registros que no cuentan con su respectiva tapa se ubican al fondo del plantel y lo peor de todo es que ahí hay una reja pero es urgente que se coloque una cadena y un candado para evitar que los alumnos por curiosidad entren ahí y puedan tocar los cables que tienen corriente eléctrica", dijo Sofía García, una madre de familia que pidió el apoyo de los directivos del plantel.

No se explican ni ella ni tampoco otras mamás y papás más que tienen hijas e hijos estudiando ahí, que por descuido de la dirección se esté presentando ese problema que podría causar una fatalidad si uno de los educandos entra al lugar y llega a tocar los mencionados cables.

Es urgente que algo se haga al respecto para prevenir alguna tragedia, insistieron quienes de igual manera expusieron a éste reportero otras deficiencias que existen en la primaria en mención.

Esperamos que al grito de ya se tomen las medidas pertinentes para solucionar ese tipo de problemática que ha generado un clima de marcado nerviosismo y preocupación entre mamás y papás que se han percatado de esa grave situación.