Alertan de violencia si el gobierno no pone orden

El bloqueo al puente internacional Reynosa-Pharr podría derivar en violencia si se prolonga y el gobierno federal no pone orden, advierte uno de los directivos de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (CANACAR) a nivel local.

"No descartamos la posibilidad de que producto de la desesperación y el hartazgo entre algunos operadores del transporte de exportación, a raíz del cierre de los carriles del puente internacional, pudiera manifestarse de un momento a otro, de ahí la urgencia de que el gobierno tome acciones en forma inmediata", dijo Abraham Sosa Ruíz, uno de los dirigentes del organismo camionero en cuestión.

"Ahora bien, se tiene conocimiento de que hubo una negociación entre un grupo de choferes y los manifestantes para perjmitir el paso de 50 unidades pesadas con rumbo al puente que conduce a la ciudad de Pharr, Texas, pero éste no se respetó", dijo.

"En nuestra opinión, el grupo de manifestantes están en el lugar equivocado, creo que si se trata de protestar contra el gobierno, debían estar en otro lugar y no aquí, pues con esas acciones nos están afectando a nosotros", sostuvo.

Recordó que la última ocasión en que un grupo de productores de granos bloqueó los portones del puente, choferes cansados de tanto esperar a que se reabrieran las puertas, se fueron a los reclamos y a punto estuvo de desatarse la violencia.

CIERRAN PUERTAS

Por lo pronto y como medida de seguridad, las autoridades de la Aduana Fronteriza de Reynosa giraron la orden para que se cerraran las puertas de acceso a esa dependencia federal así como al puente internacional Reynosa-Pharr.

Bajo la sombra del puente vehicular que conduce al cruce internacional Reynosa-Pharr, son vistos parte de los manifestantes.