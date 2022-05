Alerta de ciudadanos por daños en puente ´Broncos´

"El hoyo si está grande, cabe media llanta, en ese puente, vas a una velocidad aproximada de 50 a 60, tuve la suerte de que iba tarde y había menos tráfico, no había vehículos alrededor cerca, caí exactamente en el hoyo", dijo.

Y agregó: "Caigo, explota la llanta y a la velocidad que iba, pierdo el control del carro, venía con mis dos hijos, se asustaron, las mamás como superhéroes, no podía ponerme nerviosa, lo único que podía hacer es tratar de controlar, porque si no me iba a caer por el puente".

Señaló que es importante que se realice vigilancia en el puente, ya que en el 2019, se aprobó aplicar multas para el cruce de carga pesada en el puente, pero pasan sin problema.

"Lo que busco es prevenir, vehículos pesados no deberían de cruzar por ahí, en el 2019 ya iban a multar a los camiones y autobuses, carga pesada, ese hoyo que yo pise, literalmente se veía que era el tamaño exacto de una llanta, habían dicho que iban a poner peritos, pero yo paso diario y yo nunca he visto un perito y la gente foránea no sabe, tienen que poner señalización", dijo.

Hizo llamado a las autoridades parque pongan señalización para que la carga pesada no cruce y vigilancia.