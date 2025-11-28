Activan Alerta Amber por la desaparición de una bebé en Reynosa

Autoridades activaron la Alerta Amber México para localizar a la bebé Emma Gutiérrez González, de 3 meses de edad, cuyo paradero se desconoce desde el pasado 16 de octubre de 2025.

De acuerdo con la información oficial, Emma fue vista por última vez en compañía de un hombre identificado como Eduardo Adrián Gutiérrez García, en Reynosa. Desde entonces no se tienen noticias de su ubicación, por lo que se considera que su integridad física podría estar en riesgo.

La menor, de nacionalidad mexicana, tiene cabello lacio negro, ojos color castaño oscuros, una estatura aproximada de 0.63 metros y un peso de 5.3 kilogramos. No presenta señas particulares.

La ficha de búsqueda, bajo el número de reporte AAMX2157, fue activada este 28 de noviembre de 2025, con el objetivo de solicitar la colaboración de la ciudadanía para su pronta localización. Cualquier información que pueda ayudar a encontrarla puede ser reportada de manera gratuita al número 55 5346 2516. Las autoridades reiteran la importancia de comunicarse de inmediato ante cualquier dato que contribuya a dar con su paradero.

#AlertaAMBER solicita su apoyo y RT para la búsqueda y localización de la bebé EMMA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, de 05 meses de edad. pic.twitter.com/RKgMDwHrqn — Alerta AMBER México (@AAMBER_mx) November 28, 2025



