Alcohol controla las calles

Por semana varia el porcentaje, entre 7 a 10 accidentes vehiculares, pero todo depende de los fines de semana, fechas especiales o vacaciones, porque es cuando hay más uso del alcohol.

Las estadísticas son mayores debido a que los reportes se distribuyen de acuerdo a la ambulancia que esté disponible, ya sea de Protección Civil Estatal, Regional o local.

Julian Barajas, vocero de la benemérita institución comentó que durante la temporada vacacional hay un repunte en los accidentes automovilísticos, en carretera o dentro de la ciudad en avenidas de alta velocidad como el libramiento a Monterrey, Matamoros, el Viaducto.

Recalcó que muchas veces están involucrados los camiones de carga pesada y el pasado mes de junio hubo accidentes donde personas fallecieron ante la seriedad de las lesiones, porque iban bajo el influjo del alcohol.

El vocero de la Cruz Roja explicó que el ir manejando tomado puede generar incapacidad o la muerte.

"Cuando el cuerpo tiene ingesta del alcohol y no está dentro de los rangos normales empieza haber afecciones tanto en la vista, en el nivel neurológico, te sientes cansado, no distingues las distancias entre vehículo y vehículo, no tienes la capacidad de respuesta para frenar ante algún frenado rápido y no mides las consecuencias, no eres consciente", recalcó.