Con llantas y madera alertan de tapas en las alcantarillas

Con llantas, trozos de piedra o de madera e incluso montones de tierra, es como advierte personal de la COMAPA de Reynosa sobre tapas de alcantarilla recién colocadas.

Ya sea en medio de la calle en alguna colonia, e incluso en avenidas importantes de gran afluencia vehicular, es habitual observar este tipo de prácticas.

Habitantes de esta ciudad coinciden en que esta manera de trabajar resta profesionalismo, además de poner en riesgo la integridad de los conductores.

"Esas llantas llevan ahí todo el fin de semana, las agarraron de ahí de la orilla, para que los carros no pisaran el cemento fresco, pero no se ponen a pensar que pueden provocar un accidente", así lo indicó Juan Pérez Hernández, quien conducía por el lugar.

Residentes de esta ciudad sugieren que se coloquen letreros o señalamientos que alerten a los automovilistas respecto a estas reparaciones, una manera más profesional y segura de realizar los trabajos de obras públicas en este municipio.

"En ningún lado se ve esto, nada más aquí en Reynosa; en otras ciudades, hasta con luces, dejan los anuncios, señalamientos de que se está trabajando en el lugar o de que hay alguna obstrucción en la carretera", refirió Pérez.



