Alertan con cartón y llanta alcantarilla de bajo nivel

Alertan a automovilistas con caja de cartón y una llanta de desecho sobre una alcantarilla que tiene bajo nivel en relación con la carpeta asfáltica en calle Saltillo con San Luis Potosí en la colonia Rodríguez.

Conductores al ver ambos objetos, preferían evadirlos e incluso circulaban por el carril que no les corresponde para evitar un posible accidente.

Resulta que algún vecino del lugar se dio a la tarea de colocar la caja de cartón y la llanta vieja sobre una alcantarilla que está bajo nivel y en la que han caído ya varios vehículos, llegando a provocar desperfectos en el sistema de suspensión.

Por ello se pide a la autoridad correspondiente del municipio que se eleve el nivel de la alcantarilla y se empareje con el del pavimento a fin de evitar mayores problemas y accidentes.

El problema data desde hace varios años, pero ninguna autoridad ha intervenido hasta el momento.

Un automovilista de los que circularon por ahí el día de ayer al fin del mediodía, dijo que es necesario que la dependencia encargada de darle solución a esa situación, intervenga a la mayor brevedad posible.

Situaciones similares pueden verse en diferentes sectores de Reynosa y solamente en algunos casos se ha resuelto el problema que afecta principalmente a los automovilistas, quienes por evadir la alcantarilla, han sufrido accidentes.



