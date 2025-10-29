Alertan con neumático una alcantarilla dañada

Optaron por colocar un neumático debido a los múltiples accidentes que se habían venido registrando desde que la tapa de la alcantarilla se partiera a la mitad, dejando un hueco a mitad de la calle Río Pánuco en la colonia Longoria.



Es lo que refieren vecinos del lugar, quienes indican estar conscientes del mal aspecto que esto representa para su comunidad; sin embargo, prefieren evitar que los vehículos continúen dañándose al caer en dicha alcantarilla.

Exigen atención

Mencionan esta problemática, que lleva ya más de dos semanas sin ser atendida por parte de las autoridades, por lo que piden que esta sea reemplazada a la brevedad posible.

No, pues sí, sabemos que se ve muy mal, da mal aspecto, pero ya era mucho; cada rato se caen los carros ahí y hasta nosotros también.

"De repente se nos olvidaba y al dar la vuelta caíamos en la alcantarilla dañando nuestras llantas y los carros; por eso preferimos poner eso ahí, pero sí es urgente que vengan los de servicios públicos primarios o a quien le corresponda; se los encargamos, por favor", mencionó Francisco Ocañas, quien aseguró que ya se han realizado distintos reportes.



