Ya no vengan, pide el alcalde

El alcalde de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz habló sobre la necesidad de que ya no lleguen migrantes a la ciudad debido a la saturación que permanece en las casas de asistencia, ante el escenario de que el próximo 21 de diciembre se elimine la aplicación del titulo 42, y que con ello comiencen ingresos masivos hacia Estados Unidos.

"Aquí en Reynosa ya no se puede recibir a más migrantes; si están en las calles los vamos a mandar a otros lados porque aquí no hay capacidad ni personal ni infraestructura; tampoco recursos para cuidarlos.Hemos hecho todos los esfuerzos posibles para recibirlos, incluso se construyó un centro migratorio y colocamos recursos de apoyo, pero ya no podemos".

La saturación que actualmente enfrenta Reynosa representa todo un reto para los directores de casas de asistencia, principalmente para conseguir alimento, ropa y hospedaje.

Por ello es común encontrarse con migrantes rentando casas o cuartos, mientras que los menos afortunados, pernoctan en improvisadas casas de campaña en los bordes del río Bravo.

"Le pedimos a la gente que en este momento están la frontera sur y quiere venir a Reynosa, que no venga porque no van a ser recibidos; no porque no queramos, sino porque no podemos. Que se vayan a otro lado, aquí no los podemos recibir, que le busquen en otro lado".

