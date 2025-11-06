Lamentan el asesinato del alcalde de Uruapan

La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), lamenta profundamente los hechos de violencia ocurridos en distintas regiones del país en los días recientes, que han cobrado vidas humanas, afectando comunidades y sembrando dolor en cientos de familias mexicanas.

"Nos unimos en oración por la vida y el descanso del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, asesinado el pasado 1 de noviembre, mientras convivía con familias en el Festival de las Velas, por lo que extendemos nuestras condolencias a su familia, a los habitantes de Uruapan y a todos quienes compartían su compromiso por la paz y la dignidad pública", dijo Israel Sánchez Martínez, presidente nacional de la agrupación en un comunicado de prensa.

"Nosotros también desde aquí desde Reynosa, respaldamos las palabras de nuestro presidente nacional", dijo Guillermo Rodríguez Leal. dirigente de la Unión a nivel local.

De igual manera expresan su solidaridad con los comerciantes y familias afectadas po el incendio ocurrido en el centro de Hermosillo, Sonora, que devastó la negociación denominada Waldos y reiteran la necesidad de fortalecer las medidas de prevención y seguridad en espacios públicos.

Desde la UNPF, hacemos un llamado enérgico a las autoridades federales, estatales y municipales para que garanticen la impartición de justicia con transparencia, prontitud d y respeto a las víctimas.

Que eviten cualquier forma de impunidad frente a grupos delictivos que a tentar contra la paz social así como que protejan la vida y la integridad de las familias mexicanas, especialmente en espacios públicos, educativos y comunitarios.

Más adelante, dijeron que la violencia no puede normalizarse porque la paz exige verdad, justicia y compromiso institucional.



