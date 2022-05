Albergan a 2 mil... llegan más familias

{"quote":"Cada vez batallamos más para alimentarlos, darles ropa y medicamentos, pues crece el número de albergados. Ya son 2,000 los que tenemos aquí". Héctor Silva, Senda de Vida"}

Las familias de migrantes continúan arribando a los albergues de Reynosa y en el Senda de Vida Uno y Dos ya no se dan abasto para atender la demanda de alimento, ropa, medicamento y otras cosas más que requieren las familias.

"Es cierto que contamos con el apoyo vía donación de parte de diferentes organizaciones, iglesias, ONG, tanto de Estados Unidos así como de Reynosa, pero cada vez se requieren más satisfactores para las familias que viven en los albergues. Apenas hace un par de días dimos ingreso a entre 400 y 500 familias más y por tanto, las necesidades crecieron", dijo Héctor Silva, responsable de los referidos refugios.

´´Tenemos ayuda de la comunidad, pero se necesita más alimentación para poder cubrir la demanda de niños, mujeres y hombres. Ya tenemos albergados alrededor de 2,000 personas y se requiere la participación de más organizaciones para poder atender las necesidades de la gente que llega y que es ingresada a los refugios´´, expresó.

Interrogado sobre si está enterado de que recientemente el cabildo reynosense autorizó 21 millones de pesos para apoyar a la comunidad migrante que está en la ciudad, Héctor Silva dijo que "no sabemos sí hay o no pero esta sigue en el aire pues no ha aterrizado aún y ojalá y llegara ahorita que es cuando más se necesitan recursos o apoyos".

En cuanto a la malla sombra o techumbre que se había anunciado hace tiempo para el Senda de Vida Dos donde ya hay albergados 950 personas, sencillamente no ha llegado hasta el momento aún cuando realmente hace gran falta, porque los calores son intensos.

Otra más también se requiere en un sector del Senda Uno.