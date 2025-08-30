Reynosa

Alarman detonaciones en evento de matrimonios colectivos del DIF

Durante la ceremonia de matrimonios colectivos, donde se encontraban el alcalde municipal, invitados, organizadores y alrededor de 100 parejas, se escucharon disparos alrededor de las 20:51 horas del jueves
  • Por: Christian González
  • 30 / Agosto / 2025 -
Durante la celebración de matrimonios colectivos en Reynosa se registraron detonaciones que causaron incertidumbre entre los invitados.

 El hecho ocurrió mientras hablaba Carlos Luis Peña Garza, padre del alcalde, quien reaccionó diciendo: "Tenemos unos cuantos cuetes también, festejando también".

El evento se tornó silencioso y generó la movilización discreta de elementos de seguridad para reforzar el resguardo. La reacción del público fue relativamente indiferente, atribuida a la constante exposición a la violencia en el municipio. En redes sociales se difundió la versión de que se trataba de fuegos artificiales; sin embargo, el espectáculo pirotécnico inició hasta las 21:20 horas, media hora después de las detonaciones.



