Alarman detonaciones en evento de matrimonios colectivos del DIF

Durante la ceremonia de matrimonios colectivos, donde se encontraban el alcalde municipal, invitados, organizadores y alrededor de 100 parejas, se escucharon disparos alrededor de las 20:51 horas del jueves.

El hecho ocurrió mientras hablaba Carlos Luis Peña Garza, padre del alcalde, quien reaccionó diciendo: "Tenemos unos cuantos cuetes también, festejando también".

El evento se tornó silencioso y generó la movilización discreta de elementos de seguridad para reforzar el resguardo. La reacción del público fue relativamente indiferente, atribuida a la constante exposición a la violencia en el municipio. En redes sociales se difundió la versión de que se trataba de fuegos artificiales; sin embargo, el espectáculo pirotécnico inició hasta las 21:20 horas, media hora después de las detonaciones.







