Alarma por simulacros de tiendas en la ciudad

Diversos simulacros registrados en tiendas de una reconocida cadena de tiendas departamentales causaron alarma entre la ciudadanía.

La situación de alarma se dio minutos antes del mediodía en el negocio de Coppel ubicado en la calle Benito Juárez de la Zona Centro, como referencia frente a la plaza municipal Miguel Hidalgo.

En dicho negocio se activó la alarma; con ello, el personal y clientes fueron evacuados del interior y arribaron elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, por lo que se generó una alerta por un posible asalto.

Posteriormente, se alertó de otro hecho en la tienda Coppel ubicada en la zona comercial Periférico; tras las situaciones, las autoridades indicaron que se trataba de simulacros por parte de la reconocida cadena de tiendas departamentales y bancaria.



