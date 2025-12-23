Centro de Integración Juvenil hace ajustes temporales en sus horarios

El Centro de Integración Juvenil A.C. Reynosa informa a la población usuaria sobre ajustes temporales en sus horarios de atención con motivo de las celebraciones decembrinas, con el fin de que la ciudadanía tome las debidas previsiones.

Ajustes en horarios por celebraciones decembrinas

De acuerdo con el aviso oficial, el miércoles 24 de diciembre el personal laborará hasta las 2:00 de la tarde, mientras que el jueves 25 de diciembre será considerado día inhábil, por lo que no se brindará atención al público. Las actividades se reanudarán de manera normal el viernes 26 de diciembre, retomando el horario regular de servicio.

La institución agradeció la comprensión de las personas que acuden a este centro y reiteró que seguirá ofreciendo atención y acompañamiento en materia de prevención y tratamiento de adicciones.

Ubicación y servicios del Centro de Integración Juvenil Reynosa

El Centro de Integración Juvenil A.C. Reynosa se encuentra ubicado en la colonia Fernández Gómez, en la dirección 101 en la calle Ferrocarril Poniente, donde ofrece diversos servicios enfocados a los jóvenes en materia de salud mental y adicciones.