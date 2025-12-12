Logran triunfo en atletismo y ajedrez para Club Rotario

Fernanda Analítico Barrón López, alumna del 6o Grado de la Escuela Primaria Club Rotario puso muy en alto el nombre de su plantel al obtener el primer lugar en pista de 150 metros y el segundo lugar en pista de 300 metros en una competencia regional zona norte de Tamaulipas celebrada en la ciudad de Matamoros, en tanto que Camila Betsabé Hernández López, fue cuarto en ajedrez.

"Estamos muy contentos por éste importante logro alcanzado por el par de estudiantes que nos representaron en esas competencias de escuelas primarias desde Nuevo Laredo hasta Matamoros", dijo José Alfredo Vásquez Guardado.

El supervisor de la Zona Escolar 75 añadió que Barrón López fue asesorada por el profesor de Educación Física, Erick David López Aguilar.

La directora del plantel Nancy Cruz Castillo se mostró muy emocionada y contenta por el triunfo logrado por Fernanda, quien recibió emotiva felicitación al término del evento deportivo.

También Camila Betsabé Bancini quien ocupó el 4o. lugar en concurso de ajedrez, evento que tuvo lugar en el Polideportivo de Reynosa, fue congratulada por el supervisor escolar, directora de la escuela así como por docentes, alumnado y padres y madres de familia.

Ambas estudiantes fueron dignas representantes tanto de la Primaria Club Rotario así como de la Supervisión Escolar 75, puntualizó Vásquez Guardado.



