Aire polar se queda toda la semana, según la previsión

El frente ártico mantendrá temperaturas frescas a frías durante los próximos días, con mínimas de hasta 9 grados
  • Por: Nubia Rivera
  • 14 / Enero / 2026 -
El pronostico cambio y permanecerán efectos del aire polar ártico en Reynosa.

Los efectos del aire polar ártico se mantienen durante toda esta semana en Reynosa.

En esta frontera, para este miércoles se esperan máximas de 26 grados centígrados y mínimas de 9 grados y para el jueves máxima de 23 y mínimas de 9 grados.

Para el viernes, mejora ligeramente el clima, con máximas de 27 grados y mínimas de 12, para el sábado baja un poco de nuevo, con máximas de 21 grados y mínimas de 10 grados centígrados.

Estas condiciones favorecerán un ambiente fresco a frío, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones, abrigarse adecuadamente y mantenerse atenta especialmente cuidando a los sectores vulnerables como niñas, niños, personas adultas mayores y quienes padecen enfermedades respiratorias.

Las autoridades de Protección Civil Estatal, hacen las recomendaciones preventivas, con el fin de reducir riesgos ante las condiciones del clima que se presentan.


