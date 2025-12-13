Demandan vigilancia en cajeros, por aguinaldos

Para evitar posibles asaltos a trabajadores que de próximamente recibirán el pago de sus aguinaldos, se hace un llamado a las autoridades competentes para que ordenen reforzar los rondines en torno a los sitios donde se encuentran ubicados los cajeros automáticos.

Cada año por estas fechas, se hace la misma petición y se obtiene una positiva respuesta, pues a mayor número de vigilancia, mayor protección se brinda a mujeres y hombres trabajadores que perciben las también llamadas crismas, dijo Filiberto López Adame, secretario general del STIE Sección 125.

Recomendaciones para el uso del aguinaldo

A unos cuantos días de que los trabajadores de la industria embotelladora reciban ese tipo de pagos, es menester hacerles un llamado a nuestros representados para que inviertan bien el dinero que recibirán en esta ocasión por el concepto señalado sin llegar al despilfarro o a malgastarlo.

Aconsejó gastar el dinero en algo que se requiera en sus hogares, o en la familia, o bien para la compra de los tradicionales regalos y la cena de nochebuena, pero también es importante dejar algo de dinero para ahorrarlo, por aquello de los gastos imprevistos.

Acciones de seguridad solicitadas por el STIE Sección 125

El líder del Sindicato de Trabajadores de la Industria Embotelladora Sección 125 señaló que de hecho ya están por recibir ese tipo de pagos consagrados en la Ley Federal del Trabajo como una obligación y un derecho de todos los trabajadores en los términos de tiempo contratado como lo establece la misma ley.

