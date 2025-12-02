Ya esperan el aguinaldo

Empresas deben entregar el aguinaldo a sus trabajadores antes del 20 de diciembre, por lo que durante estas tres semanas los empleados deben de estar recibiendo este recurso que por ley les toca.

¿Cuándo deben pagar el aguinaldo los empleadores?

Ante el inicio de este mes de diciembre, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, hizo el llamado a las personas trabajadoras para que conozcan y ejerzan su derecho al aguinaldo, una prestación irrenunciable establecida en el Artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo.

Se paga el monto mínimo que corresponde a 15 días de salario, incluso quienes no han cumplido un año de servicio deben recibir la parte proporcional al tiempo trabajado, independientemente de si continúan o no en funciones al momento de la liquidación.

Detalles sobre el aguinaldo y su cálculo

De acuerdo a la PROFEDET, esta obligación aplica para trabajadores de base, confianza, planta, sindicalizados, por obra o tiempo determinado, temporada, por tiempo indeterminado sujeto a prueba, capacitación inicial, así como eventuales, comisionistas, agentes de comercio, de seguros y vendedores.

El pago puntual del aguinaldo es responsabilidad del empleador y forma parte de los derechos de los trabajadores, por lo que se invita a quienes tengan dudas sobre el cálculo o posibles incumplimientos a acercarse a sus oficinas para recibir orientación legal gratuita.

Consecuencias por incumplimiento en el pago del aguinaldo

Cada año se hace el deposito o entrega del aguinaldo que contribuye a los gastos decembrinos de los trabajadores, de lo contrario las empresas se pueden a hacer acreedoras a multas.