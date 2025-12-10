Exhortan a los patrones cumplir con aguinaldo

Dirigentes de la FTR (Federación de Trabajadores de Reynosa) y CTM (Confederación de Trabajadores de México) hacen un llamado a los patrones de la ciudad a que cumplan con el pago del aguinaldo a sus trabajadores en tiempo y forma.

"Es oportuno exhortar a quienes cuentan con empleados para que les hagan llegar las llamadas crismas en la fecha que establece la Ley Federal del Trabajo. Este es un derecho al que tienen derecho todas y todos los trabajadores", dijo Juan Salvador Portillo Martínez, secretario de Organización en la central obrera en mención.

¿Qué declararon FTR y CTM sobre el aguinaldo?

Cabe hacer notar que es el 20 de diciembre la fecha límite para liquidar la cantidad de dinero a la que tienen derecho los trabajadores y que eso deben tomarlo muy en cuenta los patrones.

Manifestó su confianza en que todos recibirán el pago que por ley les corresponde y que son 15 días de salario.

Detalles sobre el pago de aguinaldo en Reynosa

Si por alguna causa, se dan casos en que se incumpla con este derecho consagrado en la LFT, quienes llegaran a resultar afectados, pueden presentar su queja ante las autoridades laborales competentes.

Acciones a seguir ante incumplimiento del aguinaldo

A los trabajadores, Portillo Martínez los invitó a bien gastar el dinero que recibirán por ese concepto para bien de sus familias.