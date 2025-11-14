Respiran trabajadores por pago de aguinaldos

A pesar de que algunas empresas, principalmente del sector industrial en Reynosa, ya han iniciado con el reparto de aguinaldo, en la ciudad, debido a recientes incrementos en las tarifas de Comapa, así como en impuestos, lejos de ser un beneficio para su familia, los trabajadores lo perciben como un respiro para poder liquidar dichos adeudos; así lo indicó Salvador Portillo, Secretario de Organización de la CTM.

Detalló: "La ley dice que el aguinaldo se debe pagar antes del 20 de diciembre y antes del 20 de diciembre puede ser cualquier día. Alguna empresa, esta semana, creo que mañana o pasado empieza a hacer el pago de aguinaldos; es la primera que yo tengo conocimiento, con una cantidad de alrededor de mil empleados. Aquí lo bueno sería que no nos lo grabara el gobierno; es poco y lo gastamos en impuestos, pues como que no".

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Respecto al tema de los cobros excesivos por parte de la Comapa, indicó: "Gente que se fue por ahí con algunos incrementos como el muy sonado de la Comapa, del agua, que ahora están viendo cómo se les reintegra lo que la gente pagó de más; afortunadamente hubo quejas ante la PROFECO y es lo que están haciendo, que vean cómo deben hacerlo y que no se trata de nada más, va el aumento y va; que lo piensen y que vean que no estamos dormidos".