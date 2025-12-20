Incluyen en tabuladores aguinaldo para albañiles

Con la entrega de tabuladores a las empresas, se eliminó el riesgo de que los albañiles se quedaran sin aguinaldo como ocurría anteriormente, pues ahora ésta prestación y otras más, se incluyen en un salario integral.

"Con el nuevo sistema, ya no tenemos casos de empresas foráneas que repentinamente cerraban sus puertas a finales de noviembre o antes para evadir el pago de las llamadas crismas. Años atrás cuando se daban ese tipo de hechos, nosotros nadamos nos quedábamos mirando, porque no había a quien reclamarle el pago correspondiente", dijo Cosme Ramirez López, secretario general del Sindicato de Albañiles Sección 5.

Con la aplicación de los tabuladores, el sueldo base, aguinaldo, las vacaciones, el séptimo día, la canasta básica así como el apoyo al transporte, se va pagando a medida que los trabajadores van cobrando por la faena que realizan.

Ahora con eso, las cosas son diferentes y ya no hay riesgo de que los albañiles se queden sin sus crismas que están enmarcadas en la Ley Federal del Trabajo.

Se acabaron los tiempos en que los obreros de la construcción veían con impotencia como una o más empresas sorpresivamente levantaban el vuelo y dejaban las oficinas solas y sin a quien exigirle los pagos pendientes, dijo finalmente el dirigente del ramo.



