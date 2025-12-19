Exhortan a las empresas cumplir con el aguinaldo

A unos días de que concluya el plazo legal para el pago del aguinaldo, sindicatos de la ciudad de Reynosa, exhortan a las empresas a cumplir en tiempo y forma con esta prestación obligatoria, al tratarse de un derecho establecido por la ley laboral.

La fecha límite para que los trabajadores reciban su aguinaldo es el 19 de diciembre, por lo que, a partir del día 20, los empleados que no hayan sido beneficiados con este pago podrán presentar una queja ante las autoridades laborales correspondientes.

¿Qué deben saber los trabajadores sobre el aguinaldo?

Asimismo se informó que el aguinaldo no es una prestación opcional, sino una obligación que deben cumplir todas las empresas, independientemente del tiempo que el trabajador lleve laborando. En este sentido la ley establece un pago equivalente a 15 días de salario por año trabajado, o la parte proporcional correspondiente en el caso de empleados con menor antigüedad.

En caso de incumplimiento, los trabajadores pueden acudir al Centro Federal de Conciliación, ubicado en la calle José Escandón, en la colonia Simón Rodríguez, donde podrán iniciar un proceso de conciliación. En una primera instancia, se realiza un llamado al patrón para que cubra el adeudo; sin embargo, de persistir la falta, las empresas pueden hacerse acreedoras a sanciones y estarán obligadas a pagar lo correspondiente.

Acciones de los sindicatos ante el incumplimiento del aguinaldo

Cabe destacar que este tipo de procedimientos puede derivar en la revisión de otras prestaciones pendientes, como vacaciones no pagadas o incluso procesos de liquidación laboral, lo que representa una mayor carga económica para los empleadores. Por ello, resulta más conveniente cumplir con la obligación antes de llegar a instancias legales.

Si bien algunas empresas suelen esperar hasta los últimos días para realizar el pago, en la mayoría de los casos se ha cumplido con esta prestación. Se destacó además que durante el año pasado no se registraron quejas formales por falta de pago de aguinaldo, a diferencia de ejercicios anteriores.

Impacto económico del aguinaldo en Reynosa

Se espera una buena derrama económica. En Reynosa existen más de 200 mil trabajadores formales, por lo que el pago de aguinaldos representa una derrama económica considerable, con impacto directo en el comercio y los servicios durante la temporada decembrina.

Además se recomienda a los trabajadores tomar precauciones al momento de disponer de su aguinaldo, sugiriendo acudir a cajeros automáticos concurridos, evitar hacerlo solos y extremar medidas de seguridad para prevenir robos.