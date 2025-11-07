Insisten en aguinaldo de 40 días de salario

El sector obrero seguirá insistiendo ante el gobierno federal para que también se le autorice el pago de aguinaldo equivalente a 40 días de salario como le fue concedido a los trabajadores del sector público federal.

"Queremos que el beneficio sea parejo. Apenas recién la presidenta Claudia Sheinbaum Prado firmó el decreto que oficializa el pago de las también llamadas ´crismas´ mejoradas para los empleados federales", dijo Juan Salvador Portillo Martínez, secretario de Organización en la Federación de Trabajadores de Reynosa.

Esperemos que a nosotros también, como trabajadores del sector privado, nos vaya igual, porque también queremos contar con un aguinaldo de 40 días, lo que nos vendría a ser de gran ayuda para los trabajadores y sus familias, agregó. "Esperamos que para finales de noviembre, nos den la buena sorpresa de incrementar salarios o reducir jornadas laborales", indicó.

"Nos han castigado mucho con los ajustes en precios de los productos de la canasta básica y bueno, pues si incrementan precios de los combustibles, pues automáticamente aumentan los comestibles y demás", señaló.

A dos meses de que concluya el 2025, vemos con preocupación y tristeza como sigue deteriorándose el salario de los trabajadores y sus familias por las alzas constantes en precios de los artículos de primerísima necesidad, puntualizó Portillo Martínez.



