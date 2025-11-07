Reynosa

Insisten en aguinaldo de 40 días de salario

El sector obrero seguirá insistiendo ante el gobierno federal para que también se le autorice el pago de aguinaldo equivalente a 40 días de salario
  • Por: Rubén Hernández Olmeda
  • 07 / Noviembre / 2025 -
El sector obrero insistirá en que el beneficio también sea para ellos.

El sector obrero seguirá insistiendo ante el gobierno federal para que también se le autorice el pago de aguinaldo equivalente a 40 días de salario como le fue concedido a los trabajadores del sector público federal.

"Queremos que el beneficio sea parejo. Apenas recién la presidenta Claudia Sheinbaum Prado firmó el decreto que oficializa el pago de las también llamadas ´crismas´ mejoradas para los empleados federales", dijo Juan Salvador Portillo Martínez, secretario de Organización en la Federación de Trabajadores de Reynosa.

Esperemos que a nosotros también, como trabajadores del sector privado, nos vaya igual, porque también queremos contar con un aguinaldo de 40 días, lo que nos vendría a ser de gran ayuda para los trabajadores y sus familias, agregó. "Esperamos que para finales de noviembre, nos den la buena sorpresa de incrementar salarios o reducir jornadas laborales", indicó.

"Nos han castigado mucho con los ajustes en precios de los productos de la canasta básica y bueno, pues si incrementan precios de los combustibles, pues automáticamente aumentan los comestibles y demás", señaló.

A dos meses de que concluya el 2025, vemos con preocupación y tristeza como sigue deteriorándose el salario de los trabajadores y sus familias por las alzas constantes en precios de los artículos de primerísima necesidad, puntualizó Portillo Martínez.


