Las aguas pestilentes, otra cara de Bella Vista

Aguas pestilentes, "verdosas" y hasta "azuladas" corren a diario por las calles de Bella Vista, una colonia que si bien lleva este bonito nombre, en la realidad es un lugar donde proliferan aguas pestilentes que brotan del alcantarillado.

Esta situación pone en grave riesgo la salud de los habitantes que radican en este sector, un lugar más que se encuentra abandonado por la Comisión Municipal de Agua Potable de Reynosa y por el gobierno local.

Las rejillas de metal todas oxidadas ya están a punto de romperse, convirtiéndose en un riesgo más.

Irónicamente aguas pestilentes que brotan día a día del alcantarillado, despidiendo olores fétidos en la Bella Vista, que en teoría como su nombre lo dice debería ser un lugar bello para todos los habitantes de la colonia.

Uno de estos sectores afectados por el abandono de las autoridades se encuentra en la esquina de la calle Niños Héroes y Rio Sabinas, donde demandan la intervención urgente de la COMAPA.

Por la negligencia de la Comisión Municipal de Agua Potable y el gobierno en turno, no es así, en realidad los residentes de dicha colonia viven un martirio al tener que cruzar por las aguas negras, "verdosas" y "azuladas" que irremediablemente brotan del alcantarillado en perjuicio de la salud de la ciudadanía.

Si bien los vecinos informan que han reportado este mal a las autoridades de la COMAPA, coincidieron en sostener que hasta el momento no ha habido una solución, y que sus hijos y familiares seguido se enferman por estar respirado los fétidos olores que salen del alcantarillado y lamentablemente que se extienden por toda la calle.

El sector está tan abandonado, que las rejillas de metal todas oxidadas ya están a punto de romperse, conviertiéndose esto en un riesgo adicional sobre todo para las personas mayores de edad y los niños, mismos que por un descuido se pueden caer y sufrir una fractura o perder la vida por el peligro tan grande que se observa en el lugar.